Как сообщает Politeka.net, недавно Ксения отправилась на отдых вместе с друзьями, где хорошо проводит время и наслаждается свободными часами без постоянных съемок. Таким образом артистка решила устроить себе перезагрузку и отдохнуть от рабочих будней.

Как известно, не так давно Мишина заболела с сыном и сидела дома на карантине, из-за чего не так часто выходила на связь. Также артистка решила немного рассказать о себе и о воспитании ребенка.

А в этот раз она показала, как веселится в бане на курорте по вечерам, пока решила расслабиться от бурных рабочих графиков.

«Такого я еще не видела. У нас баня. Просто не представляете, какой дикий кайф мы сейчас пережили в этой бане. Просто слов нет, я впервые в такой бане» - выразилась Мишина.

Также Мишина выложила в сторис кадры со своего отдыха в Буковеле, куда, похоже, отправилась не одна. Ксения показала, что собирается спать. И судя по кадрам, в постель она отправилась не одна, а с милым песиком, который прямо залез в объятия артистки. "Спокойной ночи", - подписала сторис она.

На еще одном кадре Мишина показала уютную комнату с камином и картиной на стене. "На новом месте, приснись жених невесте", - подписала эту сторис она.

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