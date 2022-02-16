Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный прославился лишь благодаря участию на Холостячке и активно это использует, так как аудитория в Инстаграм выросла в разы. Мужчина бросил Злату Огневич без объяснения причин и даже ушел из пост-шоу посреди эфира. Он также посмеялся над певицей, когда она разрыдалась перед камерой и вел себя достаточно дерзко.

Тем не менее, именно шоу сделало его известным в стране, чем мужчина пользуется, показывая все чаще кадры из прошлого. В этот раз Задворный похвастался кадрами из встречи с друзьями - бывшими участниками Холостячки. Среди них был также и финалист, которому Злата отказала, Дмитрий Шевченко.

«О чем говорят холостяки, как думаете)?» - пишет Задворный под фото.

В сети отреагировали: «Скоро узнаем 😜; О женщинах 💯; О работе и новых проектах; Что они уже не все холостяки; Приколы с проекта 😂; Хорошо бы ещё в одном проекте поучаствовать)); Класс🔥; Конечно же о футболе!!⚽️; У кого что там в жизни как вообще, как-то так или про бизнес идеи новые🙌; Поставить Васко и Диму рядом и будет украинский флаг 🇺🇦🤩; о девушках по-любому 👌🏻 даже гадать не нужно; Точно не про Злату))); Про бывшую😂».

Также ранее на новых кадрах Андрей в Инстаграм показал, кому привез букет цветов на День Влюбленных.

На кадрах звезда выбрал букет тюльпанов, после чего на автомобиле отправился к дочери. Как оказалось, у девочки в День влюбленных День рождения.

"14 февраля - особенный день для меня. Сегодня я поздравляю самую любимую девочку на свете!", - написал Андрей.

Напомним, что Задворный после разрыва со Златой Огневич рассказал, чем руководствуется в жизни: "Всегда ты сам".

Как сообщала Politeka, Задворный засветил любимую девочку: "Особенный день".

Также Politeka писала, что Задворный рассказал, что сейчас происходит в его жизни: "Вялый, непродуктивный...".