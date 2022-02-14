Бизнесмен Андрей Задворный, который победил на "Холостячке" со Златой Огневич, а потом расстался с певицей, показал, для кого покупает цветы на День Влюбленных.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный является успешным бизнесменом, который решил побороться за сердце Златы Огневич на шоу "Холостячка". И это звезде удалось, ведь артист победил, но пара довольно быстро рассталась. А на новых кадрах Андрей в Инстаграм показал, кому привез букет цветов на День Влюбленных.

На кадрах звезда выбрал букет тюльпанов, после чего на автомобиле отправился к дочери. Как оказалось, у девочки в День влюбленных День рождения.

"14 февраля - особенный день для меня. Сегодня я поздравляю самую любимую девочку на свете!", - написал Андрей.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"С именинницей . Всего ей самого лучшего!!!!!", "С Днём Рождения малышку! Пусть растет счастливой", "Какая милота. С именинницей)", "С именинницей Пусть растет здоровой, счастливой и успешной на радость родителям".

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