Певица Аида Николайчук, которая победила на шоу "Х-Фактор", показала себя и рассказала о болезни.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица. Артистка прославилась благодаря прослушиванию на "Х-Фактор". Певица взяла песню Полины Гагариной "Колыбельная" и судьи не поверили ей, что она так хорошо поет, подумали, что фонограмма. Но Николайчук продемонстрировала тот же вокал без музыки, завоевав огромную популярность в сети Интернет. Видео с прослушиванием набрало десятки миллионов просмотров в итоге, а артистка выиграла на проекте, но со второго раза. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где в этот раз рассказала, как перенесла омикрон.

"И все... Поболела и хватит. Я уже в норме. Осталось сдать ПЦР тест и на антитела потом", - написала звезда.

"Всем здоровья и как можно легче перенести этот гребаный омикрон", - добавила артистка.

На кадрах певица стояла в мини-шортиках и футболке.

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