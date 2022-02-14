Как сообщает Politeka.net, популярная певица, победительница одного из сезонов шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз девушка приурочила целый пост Дню святого Валентина. Она опубликовала на своей странице очаровательное фото и поздравила поклонников с праздником.
На новой фотографии Аида запечатлена в интересной локации, она стоит у огромного зеркала и смотрит на свое отражение. Перед камерой красотка появилась в изысканном бежевом платье интересного фасона, которое только подчеркнуло изящную фигуру и плечи. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Николайчук поздравила поклонников с Днем влюбленных: "Дорогие мои! Хочу поздравить вас с днем Святого Валентина! Любите и будьте любимыми, и пусть это чувство идет за руку со счастьем. Те, кто вдруг без второй половинки, не расстраивайтесь, я уверенна, она где-то рядом! И помните, я всех вас Лю. Вселенский цем".
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