Украинская певица Аида Николайчук победила в третьем сезоне вокального шоу "Х-Фактор", разоткровенничалась с поклонниками о том, за кого готова снова выйти замуж.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram победительница третьего сезона шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук, которая после нескольких лет творческого перерыва начала успешную сольную карьеру под псевдонимом AIDA, оставила поклонникам специальное окошко, в котором они могли спросить звезду о всем, что их интересует.

Так, поклонники спросили, когда Аида Николайчук снова выйдет замуж.

"Когда я пойму, что рядом со мной достойный мужчина, с которым мне будет не страшно думать о будущем, с которым будет спокойно, а не как на качелях", - ответила на вопрос победительница "Х-Фактора".

Напомним, что 39-летняя Аида Николайчук дважды была замужем. В браке с первым мужем у нее родился сын Максим, которому уже 19 лет. Однако через некоторое время брак пары дал трещину и они развелись. Позже у Николайчук был роман со звукорежиссером Дмитрием во время участия в "Х-Факторе", но об этом певица предпочитает не вспоминать. В октябре 2016 года Аида Николайчук второй раз вышла замуж за белорусского спортсмена-дрифтера Никиту Подольского, который был моложе ее на 12 лет. Во втором браке певица забеременела, но уже на серьезном сроке потеряла ребенка. По словам Николайчук горе не сблизило их с Никитой, более того, они жили на две страны и Подольский не мог определиться, где ему осесть, поэтому они расстались.

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук в смелом наряде тронула обращением к украинцам: "Дорогие мои!".

Напомним, что победительница "Х-Фактора" заметно изменилась за 9 лет: как сейчас выглядит Аида Николайчук.

Также Politeka писала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук поделилась своими секретами красоты: "Важно помнить, что...".