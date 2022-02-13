Як пише Politeka.net, 35-річна ведуча і актриса Іванна Онуфрійчук почала новий рік з подорожей. Разом з чоловіком вона відвідала Мальдіви, Францію і Кенію. Зараз зірка вже повернулася в Україну і вирішила показати, як проводить вихідні. Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Якщо відпустка Іванна Онуфрійчук намагалася провести максимально активно, то вихідні присвячує розслабленому відпочинку.

"Вихідні для мене-це максимальний релакс для душі і тіла. У ці дні я намагаюся приділити більше часу собі і догляду за собою. Крім цього, мені як романтичній і творчій натурі важливо оточити себе красою, щоб надихнутися і зарядитися енергією», - розповіла телеведуча.

Іванна Онуфрійчук показала, як ніжиться у ванній, насолоджуючись також заспокійливим видом за вікном.

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