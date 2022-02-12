Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук - відома українська телеведуча, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців з зірками". Зірка активно зайнята кар'єрою, а також не забуває і про соціальні мережі, де цього разу поділилася новими сторіс Instagram.
На сторіс Іванна позувала з букетом тюльпанів. Зірка стояла перед дзеркалом, хвалячись стильним вбранням в чорному.
"На душі весна", - написала Іванна.
На наступному сторіс Онуфрійчук вже була в шубці, зробивши Селфі в ліфті. Зірка доповнила образ чобітьми і стильною сумочкою.
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"На побачення", - зазначила зірка.
Варто відзначити, що Іванна нещодавно вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаз.
На наступних сторіс зірка показала, як їде в машині і тримається за руку коханого. А на ще одному пара сиділа і дивилася один на одного.
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