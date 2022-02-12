Відома телеведуча і модель Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", показала, як готується до зйомок по приїзду в Україну.

Як передає Politeka.net, в останньому сезоні на шоу "Танці з зірками" відбулися зміни. Тіну Кароль замінила нова ведуча - Іванна Онуфрійчук. Як відомо, вона часто подорожує по світу. На своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук показала кадри свого повернення в Україну.

Відразу по поверненню до Києва вона вирушила до стиліста, щоб він підготував її до зйомок. На кадрах вона хвалиться своїм новим укладанням, яке надає їй шикарний вигляд.

"Дбаю про себе і починаю день правильно...Як же добре вдома", - прокоментувала Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, що нещодавно Іванна Онуфрійчук відпочивала в Африці, звідки дивувала безліччю кадрів. Варто відзначити, що там вона відвідала Сафарі.

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