Как сообщает Politeka.net, несколько дней подряд не появлялась в сети Инстаграм после того как рассказала, что заболела и желает отдохнуть без суеты и обсуждений. После победительница одного из сезонов "Холостяка" решила вернуться в форму, рассказав о самочувствии.
Анна Богдан привыкла вести активный образ жизни, поэтому часто посещает спортзал вместе со своим избранником Михаилом Заливако. Причем она уже рассказывала после критики – такие формы дались ей не просто так.
После развода она набрала 15 лишних кг и долгое время не могла ничего сбросить. Только благодаря упорству, тренировкам и правильному питанию она пришла к гармонии. Теперь лишь поддерживает фигуру. Тем не менее, возвращаться после болезни проблематично, сама Анна коротко подписала кадры с тренировки: «тяжеловато».
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В своем Instagram Аня также опубликовала очаровательные сторис, на которых показала, что они с Мишей побывали в кафе и он, как истинный джельтенмен поухаживал за ней, принося еду на подносе.
"А кто тут идет вкусняшки несет", - говорит Богдан за кадром видео, показывая, как к ней за столиком шагает Михаил. Также девушка в следующей сторис выложила милое фото с возлюбленным, на котором они, похоже позируют в этом же кафе за трапезой.
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