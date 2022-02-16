Победительница одного из сезонов романтичного шоу "Холостяк" показала, как приводит фигуру в порядок в спортзале.

Как сообщает Politeka.net, несколько дней подряд не появлялась в сети Инстаграм после того как рассказала, что заболела и желает отдохнуть без суеты и обсуждений. После победительница одного из сезонов "Холостяка" решила вернуться в форму, рассказав о самочувствии.

Анна Богдан привыкла вести активный образ жизни, поэтому часто посещает спортзал вместе со своим избранником Михаилом Заливако. Причем она уже рассказывала после критики – такие формы дались ей не просто так.

После развода она набрала 15 лишних кг и долгое время не могла ничего сбросить. Только благодаря упорству, тренировкам и правильному питанию она пришла к гармонии. Теперь лишь поддерживает фигуру. Тем не менее, возвращаться после болезни проблематично, сама Анна коротко подписала кадры с тренировки: «тяжеловато».

В своем Instagram Аня также опубликовала очаровательные сторис, на которых показала, что они с Мишей побывали в кафе и он, как истинный джельтенмен поухаживал за ней, принося еду на подносе.

"А кто тут идет вкусняшки несет", - говорит Богдан за кадром видео, показывая, как к ней за столиком шагает Михаил. Также девушка в следующей сторис выложила милое фото с возлюбленным, на котором они, похоже позируют в этом же кафе за трапезой.

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