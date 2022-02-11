Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала себя и рассказала, почему ее испугался главный герой проекта Михаил Заливако.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала успешной украинской блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара после проекта уже вместе год и регулярно делится кадрами из личной жизни в своих блогах Инстаграм. В этот раз Анна решила продемонстрировать, почему испугался ее внешность Михаил, опубликовав несколько сторис.

На новом фото Анна показала кота, которого гладили.

"Пока смотрим сериал, я решила сделать маску. Миша конечно испугался. Показать?", - спросила Богдан и предложила нажать на варианты ответа "Да" и "Нет".

"Миша сначала вообще не понял что это. Подумал, что усы", - написала Анна.

На фото Анна была с черными патчами на лице и шее. Звезда без улыбки смотрела, демонстрируя внешность, которой испугался любимый.

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