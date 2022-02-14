Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 29-летняя украинская модель и турагент Анна Богдан, которая стала известна публике после победы на реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также показывает свою личную жизнь.
На этот раз Богдан показала, как общается с гадалкой. Анна Богдан сидела напротив женщины в платке на голове и плечах, они общались. На столе стояло много зажженных свечей.
"Погадаем?",- написала Анна.
О чем Богдан говорила с гадалкой, победительница "Холостяка" не рассказала. Свет в комнате был приглушенный, что создавало магическую атмосферу.
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Напомним, что после победы на шоу "Холостяк" Анна Богдан и Михаил Заливако продолжили отношения. Они живут вместе и часто показывают свою жизнь на Instagram. Пару часто спрашивают, когда они наконец поженятся, но Заливако и Богдан держат это в секрете.
Ранее Politeka сообщала, что победительницу "Холостяка" Анну Богдан и Заливако подкосили проблемы со здоровьем: "Становится хуже".
Напомним, что победительница "Холостяка" Анна Богдан в пеньюаре с кружевами устроила романтику в спальне: "Зазываю Мишу...".
Также Politeka писала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" поразила фигурой, оставшись в одном белье: кадры.