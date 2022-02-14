Избранница главного героя 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан показала интересные кадры в своем Instagram, где она общается с гадалкой.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 29-летняя украинская модель и турагент Анна Богдан, которая стала известна публике после победы на реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также показывает свою личную жизнь.

На этот раз Богдан показала, как общается с гадалкой. Анна Богдан сидела напротив женщины в платке на голове и плечах, они общались. На столе стояло много зажженных свечей.

"Погадаем?",- написала Анна.

О чем Богдан говорила с гадалкой, победительница "Холостяка" не рассказала. Свет в комнате был приглушенный, что создавало магическую атмосферу.

Напомним, что после победы на шоу "Холостяк" Анна Богдан и Михаил Заливако продолжили отношения. Они живут вместе и часто показывают свою жизнь на Instagram. Пару часто спрашивают, когда они наконец поженятся, но Заливако и Богдан держат это в секрете.

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