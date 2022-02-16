Как пишет Politeka.net, известный украинский телеведущий, который ведет проекты «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм поделился кадрами с популярного мероприятия. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина" состоялась Музыкальная премия "Украинская песня года", организаторами которой являются Михаил Поплавский и Олег Винник.

В этом году на мероприятии две пары ведущих: Михаил Поплавский с Тиной Кароль, которая стала заведующей кафедрой эстрадного пения в Киевском университете культуры, а также Григорий Решетник с актрисой Лилией Ребрик.

В своем посте Григорий Решетник показал короткое видео. В кадре помимо него оказался Михаил Поплавский, Олег Винник и Лилия Ребрик.

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Проект "Украинская песня года" (ранее "Наша песня") был создан в 2004 году по инициативе Михаила Поплавского. В 2020 году Поплавский вместе с Олегом Винником возобновили премию после двухлетней паузы.

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