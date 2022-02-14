Владимир Порубайло из Первомайского пришел на вокальный проект "Голос країни"-12 и исполнил известную песню американской рок-группы Survivor "Eye of the tiger".

Как сообщает Politeka.net, 26-летний Владимир Порубайло с пгт Первомайское решил попробовать свои силы и пришел на шоу "Голос країни"-12.

Так, к парню, который исполнил песню группы "Survivor" Eye of the tiger", розвернулись тренеры Оля Полякова и Надя Дорофеева.

Во время общения Владимир рассказал, что любит шансон и даже спел для тренеров акапельно, чем очень их впечатлил. Более того, на сцену к парню вышла Оля Полякова, которая розвернулась к нему, и они спели вместе песню "Мурка". Потом Владимир спел еще и украинскую народную "Ой, у вишневому саду".

После раздумий Владимир Порубайло все же выбрал тренером Надю Дорофееву.

"Только я вас очень прошу, больше никогда "Мурку" с "Вишневым садом" не смешивайте", - сделал замечание Святослав Вакарчук.

Ранее Politeka сообщала, что "Голос країни": дочь Меладзе выдала Осадчей, какие у нее отношения с его новой женой Брежневой.

Напомним, что "Круче, чем дочь Меладзе": иподиакон с Волыни заставил тренеров "Голосу країни" открыть рты от восторга.

Также Politeka писала, что "Настоящая любовь на "Голосі": участник проекта сделал предложение возлюбленной, поразив Дорофееву и Полякову.