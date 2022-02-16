Известная украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала о важном событии в творческой жизни и показала, как проходит процесс в компании известных украинцев.

Алина Гросу много снимается в фильмах и сериалах, и, конечно же, развивается, как певица, передает Politeka.net. В новом посте звезда рассказала, что сейчас представляет свой новый хит "Виски".

В связи с этим певица бывает на разных радиостанциях, где встречается с известными радиоведущими, в том числе со Славой Деминым. Красотка предоставила несколько кадров того, как проходит процесс съемок.

"Премьерим всю неделю Виски на радиостанциях и тв:) этот поезд запущен и его не остановить 🤪 ура)) а вас скоро ждет путешествие в мир этой песни, благодаря клипу который мы готовим сейчас для вас❤️😊 и я знаю, что Вы полюбите эту историю, также как и я 🙌🏽🙌🏽🙌🏽", - написала Алина Гросу.

Публикация быстро собрала более 600 просмотров и немного комментариев.

"😍🔥❤️👏", "Красотка🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ждём!❤️🥰", "👏👏👏", - написали пользователи Сети.

Отметим, в одном из интервью Алина Гросу рассказала, что ее новый хит она написала еще 10 лет назад, сидя за роялем в институте. Композиция автобиографическая, и повествует об изменах и несправедливости судьбы.

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