Певица MARUV (Анна Корсун - настоящее имя) поблагодарила родных за праздник, который они ей устроили в честь важного для нее дня - кадры не могут оставить равнодушными.

MARUV и ее муж, PR-менеджер Александр Корсун, на днях объявили важную новость - артистка беременна, сообщает Politeka.net. Пара получила много поздравлений.

А в новых сторис Инстаграм певица также рассказала о важном дне - 15 февраля звезда отпраздновала 31-летие. На видео имениннице подарили торт в форме пирамиды, на краю которой стояла статуэтка "Грэмми".

Кадры вызывали позитивные эмоции - певица радовалась и задувала свечи.

"Самый важный Грэмми от моих родных и близких я вчера получила. Люблю всех. Спасибо всем за поздравления. У меня вчера был потрясающий день. Все поздравления прочла, все принимаю. За все благодарна. Завтра буду делать стрим в Инсте и на Ютубе. Там поболтаем и пообщаемся", - написала MARUV.

Отметим, MARUV осенью прошлого года в одном из интервью рассказала готовиться ли к беременности. По словам певицы, в этом вопросе не стоит планировать, ведь зачатие может произойти сейчас, или через год-два, как распорядится организм.

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