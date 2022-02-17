17 февраля на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора было определено, кто должен представлять Украину на Евровидении-2022.

Оргкомитет принял решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2022 в Турине. Об этом сообщает фан-страница «Евровидение в телеграм-канале.

Напомним, на кануне Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру и не будет представлять Украину на Евровидении.

Однако, согласно официальному заявлению оргкомитета национального отбора, Алина Паш не едет на Евровидение из-за представления ею недостоверной информации о поездке в аннексированный Крым.

Отметим также, Kalush Orchestra после объявления результатов нацотбора обвинили оргкомитет в фальсификации и говорили, что обратятся в суд.

В Нацотборе Alina Pash получила 15 баллов: 8 от судей и 7 — от зрителей. Kalush Orchestra при этом победили в зрительском голосовании, однако в общем рейтинге стали вторыми.

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