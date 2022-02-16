Українська співачка Alina Pash, яка перемогла в Нацвідборі на "Євробачення-2022", поставила крапку в скандалі, який виник навколо її імені через поїздку до Криму.

Як пише Politeka.net, в Instagram Аліна Паш опублікувала офіційну заяву, повідомивши про те, що знімає свою кандидатуру з конкурсу. Це означає, що співачка не представлятиме Україну на «Євробаченні».

"Я громадянка України, я дотримуюся законів України, намагаюся нести традиції і цінності України в світ. У що вилилася ця історія – це зовсім не те, що я закладала в свою пісню", - заявила зірка.

Вона зазначила, що у неї не вистачає ресурсів, щоб протистояти атаці і загрозам, які посипалися на неї після того, як стало відомо, що вона відвідувала Крим.

"Я не хочу цієї віртуальної війни і хейта. Головна війна зараз-це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути в цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення", - заявила вона.

У коментарях співачку підтримали її шанувальники.

"Жодна людина на планеті земля не заслуговує подібного цькування. Це жахливо!", "Тримайся!", "Ох, люба моя дівчинка, тримайся, всіма фібрами душі я з тобою", «Сумно... шкода, що так все склалося", "Аліна, адекватні люди з тобою! Нас більше! Ми просто справою зайняті", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Alina Pash розповіла, навіщо їздила до Криму: "Люди не зрозуміли...".

Як повідомляла Politeka, Аліна Паш розповіла, звідки взялася фейкова довідка від прикордонників: "це зробив...".

Також Politeka писала, що Аліні Паш і Калушу після скандалу запропонували їхати на "Євробачення-2022" разом.