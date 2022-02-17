Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська співачка Руслана Лижичко, яка в 2004 році підірвала "Євробачення" своїми "Дикими танцями", розповіла, чому не склалася її політична кар'єра. У програмі "ЖВЛ" артистка навіть пожартувала, що на цій сфері у неї якась псування.

Як відомо, свого часу Руслана була радником Януковича відразу після" Євробачення", а потім вступила в партію президента Ющенка. В обох випадках політичні починання артистки зазнали краху.

"Як пороблено, знаєш, пристріт. І хтось наврочив. Мені там нічого робити. Я і політика, це дві різні речі. Така людина як я повинен прийти і все озвучити, а в політиці так не можна. Я, коли увійшла до парламенту і почала все озвучувати, не знали, як мені рот заклеїти", - з посмішкою на обличчі згадує Лижичко.

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