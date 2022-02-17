Як пише Politeka.net, 16 лютого стало відомо, що Alina Pash відмовляється їхати на Євробачення від України. Засідання Оргкомітету Нацвідбору прийняло рішення артистки і тепер організаторам належить вибрати нового виконавця або колектив, який відправиться на Євробачення. На сторінці організаторів в Instagram з'явилася відповідна інформація.
"На наступному засіданні оргкомітету нацвідбору Євробачення визначать, хто представлятиме Україну на конкурсі замість Аліни Паш. За словами генпродюсера Українського радіо НСТУ Дмитра Хоркіна, як правило, в таких випадках вибирають кого-небудь з фіналістів вже проведеного відбору", - написано було в публікації.
Українці почали активно обговорювати, кого краще відправити на Євробачення:
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"Я вважаю, що гідно представити нашу країну може Велбой, Роксолана або Майкл Соул", "Велбой або Роксолана, швидше за все. Я За Роксолану", "будь ласка тільки не відмовляйтеся від участі як в 2019 році, у нас є стільки артистів, які гідно зможуть представити країну в Турині", "Допускаю, що це буде Калуш", "Так мило сказали "когось із фіналістів", хоча зазвичай беруть наступного за Списком(2 місце)", " "Адекватним вибором була б Роксолана".
Нагадаємо, відповідь прикордонників по Alina Pash після Нацвідбору на Євробачення-2022 викликала бурхливу реакцію
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