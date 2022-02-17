Організатор Нацвідбору на "Євробачення-2022" оголосив, що вже на наступному засіданні буде вирішено, хто замість Alina Pash представлятиме Україну, викликавши бурхливе обговорення серед українців.

Як пише Politeka.net, 16 лютого стало відомо, що Alina Pash відмовляється їхати на Євробачення від України. Засідання Оргкомітету Нацвідбору прийняло рішення артистки і тепер організаторам належить вибрати нового виконавця або колектив, який відправиться на Євробачення. На сторінці організаторів в Instagram з'явилася відповідна інформація.

"На наступному засіданні оргкомітету нацвідбору Євробачення визначать, хто представлятиме Україну на конкурсі замість Аліни Паш. За словами генпродюсера Українського радіо НСТУ Дмитра Хоркіна, як правило, в таких випадках вибирають кого-небудь з фіналістів вже проведеного відбору", - написано було в публікації.

Українці почали активно обговорювати, кого краще відправити на Євробачення:

"Я вважаю, що гідно представити нашу країну може Велбой, Роксолана або Майкл Соул", "Велбой або Роксолана, швидше за все. Я За Роксолану", "будь ласка тільки не відмовляйтеся від участі як в 2019 році, у нас є стільки артистів, які гідно зможуть представити країну в Турині", "Допускаю, що це буде Калуш", "Так мило сказали "когось із фіналістів", хоча зазвичай беруть наступного за Списком(2 місце)", " "Адекватним вибором була б Роксолана".

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