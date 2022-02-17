Как пишет Politeka.net, "Мастер Шеф. Битва сезонов" - украинское кулинарное шоу, в котором собрались лучшие участники со всех сезонов "Мастер Шеф". В новом выпуске, фрагмент которого опубликовали на канале проекта в "Ютубе", было показано, как участник проекта Андрей Колесник необычно решил проблему, которая появилась.

На кадрах участники синей команды готовили ребрышки. И во время готовки команда сначала долгое время не могли поставить варить фасоль, а в итоге ее сожгли.



"Сгорела, капец", - сказал Андрей.

"Сейчас мы Эктору вынесем, он выйдет, на головы наденет сотейнички", - добавил Колесник после.

Но один из участников не растерялся и нашел консервированную фасоль, а также добавил чернослив.

После того, как ребята дали на пробу блюдо главному судье проекта Эктору Хименес-Браво блюдо на пробу.

"Фасоль вкусная, типа, ребро не ребро, но фасоль вкусная", - процитировал слова эктора участник.

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