Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram Андрей Колесник, который участвовал в третьем сезоне проекта "Мастер Шеф", а сейчас решил вернуться и попробовать свои силы на "Мастер Шеф. Битва сезонов", прокомментировал крайний выпуск шоу. По словам Колесника, голосования после их проигрыша в первом конкурсе с гостями ему далось тяжело, но все же пришлось сделать выбор.

"Мне было очень неприятно голосовать против Саши, потому что мы дружим, живем в одной комнате, но я решил для себя, на кухне "Мастер Шеф" я оцениваю работу на конкурсе, а не дружеские отношения.

Голосование - это самое сложное испытание на "Мастер шефе", - написал Андрей.

Участник проекта отметил, что после голосования поговорил и с Александром, и с Натальей, они его поняли. Также Колесник болел за них на битве черных фартуков.

"На битве держал кулаки за Сашу Цвигуна и Наталку, потому что немного чувствовал свою вину да и в принципе мне не хотелось, чтобы они шли", - сказал Андрей.

Ранее Politeka сообщала, что участница, вылетевшая из "Мастер Шеф. Битва сезонов", рассказала, что на самом деле произошло: "После драки...".

Напомним, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев показал неприятную сторону жизни в США: "Вот вам, друзья, Америка".

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались: "Наконец, давно пора".