Эктор Хименес-Браво скрывает свои отношения после неудач в личной жизни, сообщает Politeka.net. По признанию ресторатора, теперь он бережет доверие, историю и отношения в общем от лишних глаз, однако в Инстаграм-постах регулярно наводит интриги.

Шоумен неоднократно выкладывал кадры с девушкой, но при этом скрывает ее лицо. В Сети гадают, кто же новая возлюбленная Эктора Хименеса-Браво.

Под новым постом с фото, где ресторатор обнимает хрупкую шатенку, подписчики высказывали догадки, кто это - некоторые назвали имя бренд-менеджера Алены Соир, другие же были в корне не согласны.

"Ей 18 есть?", "Круто)😍 мне б такую любовь((", "Карина Богданова", "У Богдановой губы на пол лица и родинки нет вот нижней губы, не похожа", "это Моглилевская? 😃", "А кто у него девушка?

Это случайно не Соловий??", "Мне кажется это Катя из мастер шеф", "Это Глинская!😮❤️", "Это Ольга Мартыновская!", "А как же Наташка?", "Поздравляю Вас с Днём влюбленных. Это Катя Пескова...", - написали пользователи Сети, которые сравнили девушек из подписок Эктора по рукам, цвету лака и так далее.

Отметим, несколько лет назад СМИ приписывали Эктору Хименесу-Браво роман с певицей Натальей Могилевской.

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