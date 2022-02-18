Хореограф Алена Шоптенко, которая побеждала на "Танцях з зірками", решила поразмышлять о том, что действительно важно в последнее время.

Как пишет Politeka.net, популярный хореограф и танцовщица Алена Шоптенко после ухода с танцевального шоу решила рассказать о том, что ее смогло удивить после очередной фотосессии. Причем звезда подметила, что такие мелочи иногда помогают больше себя понять.

«Пока смотрела результаты этой фотосессии, сделанной на пленку, вспомнила, что хотела сказать. Недавно переносила информацию из старого телефона в новый, и ужаснулась, увидев более четырнадцати тысяч фотографий! А я понятия не имею, что там и почему так много. Вроде бы и удалить жалко, и разбираться долго, а зачем храню — не понимаю.

Немного жаль, что настоящая ценность воспоминаний уходит на второй план перед красотой, фильтрами и лайками в социальных сетях. Ведь самые ценные фотографии на бумаге, и переносятся не с телефона в телефон, а из года в год» - пишет Шоптенко.

В сети решили поддержать: «Красотка Алена🥰🥰🥰; Красотка😍; Как девочка😍; А я обожаю пересматривать фото в телефоне, я как будто погражуюсь в то состояние и эмоции, которые испытывала в тот момент; Фото на бумаге мне это не передают!; Очень женственная и красивая💙; Вы - прекрасна!».

Отметим, Алена - популярная украинская танцовщица и хореограф. Звезда побеждала на проекте "Танці з зірками", а в последнем сезоне приняла предложение стать главным хореографом проекта. Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показала свое умение танцевать.

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