Популярная танцовщица и главный хореограф шоу "Танці з зірками" Алёна Шоптенко засветилась на новом проекте и показала кадры.

Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известным хореографом. Как известно, танцовщица работала в прошлом сезоне шоу "Танці з зірками", где победу одержал Артур Логай. Также, стоит отметить, что Шоптенко сама когда-то участвовала в проекте, где работала со своим экс-мужем Дмитрием Дикусаром. На этот раз танцовщица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала себя на шоу "Ранок з Україною".

"Презентовали сегодня новую рубрику", — рассказала Алена Шоптенко.

"В ритме румбы зашли в день вместе с ведущими "Ранок з Україною", — поделилась Шоптенко танцем.

Также, на шоу выступил популярный артист Артём Пивоваров, который исполнил песню "Мираж".

"Мы тут с "Ранок з Україною" затеяли небольшое танцевальное реалити. Будет интересно", — заинтриговала Алена Шоптенко.

Напомним, недавно хореограф поделилась снимками с новой фотосессии, где предстала перед камерой в платье цвета пыльной розы.

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