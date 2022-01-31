Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известным хореографом. Как известно, танцовщица работала в прошлом сезоне шоу "Танці з зірками", где победу одержал Артур Логай. Также, стоит отметить, что Шоптенко сама когда-то участвовала в проекте, где работала со своим экс-мужем Дмитрием Дикусаром. На этот раз танцовщица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала себя на шоу "Ранок з Україною".
"Презентовали сегодня новую рубрику", — рассказала Алена Шоптенко.
"В ритме румбы зашли в день вместе с ведущими "Ранок з Україною", — поделилась Шоптенко танцем.
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Также, на шоу выступил популярный артист Артём Пивоваров, который исполнил песню "Мираж".
"Мы тут с "Ранок з Україною" затеяли небольшое танцевальное реалити. Будет интересно", — заинтриговала Алена Шоптенко.
Напомним, недавно хореограф поделилась снимками с новой фотосессии, где предстала перед камерой в платье цвета пыльной розы.
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