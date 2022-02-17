Как передает Politeka.net, Богдан Шинкарев прославился как талантливый повар на кулинарном шоу "МастерШеф", где в 11-ом сезоне одержал победу.
Как известно, недавно победитель "МастерШеф" Шинкарев вернулся из США в Украину, он проживает в
Харькове. На своей странице в Инстаграм Богдан Шинкарев рассказал, как популярность изменила его жизнь.
"Настоящая популярность”
Я недавно понял, что я даже не представляю, как сложно быть по-настоящему знаменитым
Я сейчас нахожусь в зоне внимания, назовем это «на хайпе». Да, на очень небольшом и думаю, который скоро пройдет
Но тем не менее: и вроде бы пандемия вокруг и все в масках, а я еще и редко выхожу из дому, но все равно меня часто узнают люди.
Мне это нравится, я готов с каждым пообщаться и даже сфоткаться, только автографы не просите, это прям странно в 2022 году
Но это все весело, скорей всего, только первое время
А представьте, что чувствует, какой-нибудь Джонни Депп?
Куда и где бы ты не шел, на тебя смотрят, 24/7, всю свою жизнь!
Не месяц, год, два, а 20-30 лет!
Кушаешь ты, вышел за хлебом, идешь из спортзала - всем все равно!
Люди не виноваты, они останавливают и хотят внимания, хотят перекинуться хотя бы парой слов с кумиром, и никто не думает, что возможно он опаздывает на встречу или, например, в туалет
Так вот, стою я в туалете торгового центра
Очень радостный, что успел
А рядом стоящий парень постоянно на меня косится и поглядывает
Он вышел первым, я спустя несколько минут…
Выхожу, а он стоит прям возле туалета и говорит:
«Богдан, а можно сфотографироваться?»
Я уже успел в туалет, поэтому настроение было хорошее, и, конечно же, я согласился
Спрашиваю:
«Как вы меня узнали? Я же в зимней одежде и в маске?»
Он ответил: «По стрижке и глазам»
Я решил, что стоит поверить парню, потому что другие варианты по которым можно узнать человека в туалете я даже представлять не хочу
Так что, парень, с которым я сфотографировался в торговом центре, я надеюсь на фото я получился счастливым
И ты остался доволен
PS: Если что, это не значит, что ко мне теперь не надо подходить.
Я всегда рад пообщаться!
Но правда это только с теми, у кого есть навык узнавать меня по стрижке и глазам", — рассказал Богдан Шинкарев.
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