Как передает Politeka.net, Богдан Шинкарев прославился как талантливый повар на кулинарном шоу "МастерШеф", где в 11-ом сезоне одержал победу.

Как известно, недавно победитель "МастерШеф" Шинкарев вернулся из США в Украину, он проживает в

Харькове. На своей странице в Инстаграм Богдан Шинкарев рассказал, как популярность изменила его жизнь.

"Настоящая популярность”



Я недавно понял, что я даже не представляю, как сложно быть по-настоящему знаменитым



Я сейчас нахожусь в зоне внимания, назовем это «на хайпе». Да, на очень небольшом и думаю, который скоро пройдет

Но тем не менее: и вроде бы пандемия вокруг и все в масках, а я еще и редко выхожу из дому, но все равно меня часто узнают люди.

Мне это нравится, я готов с каждым пообщаться и даже сфоткаться, только автографы не просите, это прям странно в 2022 году



Но это все весело, скорей всего, только первое время

А представьте, что чувствует, какой-нибудь Джонни Депп?

Куда и где бы ты не шел, на тебя смотрят, 24/7, всю свою жизнь!

Не месяц, год, два, а 20-30 лет!

Кушаешь ты, вышел за хлебом, идешь из спортзала - всем все равно!



Люди не виноваты, они останавливают и хотят внимания, хотят перекинуться хотя бы парой слов с кумиром, и никто не думает, что возможно он опаздывает на встречу или, например, в туалет



Так вот, стою я в туалете торгового центра

Очень радостный, что успел

А рядом стоящий парень постоянно на меня косится и поглядывает

Он вышел первым, я спустя несколько минут…

Выхожу, а он стоит прям возле туалета и говорит:

«Богдан, а можно сфотографироваться?»

Я уже успел в туалет, поэтому настроение было хорошее, и, конечно же, я согласился



Спрашиваю:

«Как вы меня узнали? Я же в зимней одежде и в маске?»

Он ответил: «По стрижке и глазам»



Я решил, что стоит поверить парню, потому что другие варианты по которым можно узнать человека в туалете я даже представлять не хочу



Так что, парень, с которым я сфотографировался в торговом центре, я надеюсь на фото я получился счастливым

И ты остался доволен



PS: Если что, это не значит, что ко мне теперь не надо подходить.

Я всегда рад пообщаться!

Но правда это только с теми, у кого есть навык узнавать меня по стрижке и глазам", — рассказал Богдан Шинкарев.

Ранее сообщалось, победитель "Мастер Шеф" Шинкарев показал неприятную сторону жизни в США: "Вот вам, ребята, Америка"

Politeka рассказывала, победитель "Мастер Шеф", покинувший Украину, в деталях показал свое новое жилье: "Американская мечта"

Также, улетевший из Украины победитель "Мастер Шеф" Шинкарев рассказал о ценах в США: "Чтобы знали..."