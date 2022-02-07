Победитель 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев, который решил некоторые время пожить в Лос-Анджелесе и улетел в США, показал поклонникам цены на продукты.

Как сообщает Politeka.net в сторис в своем Instagram победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев часто показывает поклонникам свою жизнь и делится планами.

Шинкарев рассказал, что после победы на шоу, ему возобновили визу в США и он решил некоторое время там пожить, пока не начнется обучение в школе Le Cordon bleu во Франции.

Так, Шинкарев остановился в городе Лос-Анджелес, что в штате Калифорния. Победитель "Мастер Шеф" показал поклонника тамошние цены на продукты.

"Вот вам первый чек из супермаркета, чтобы знали сколько и что стоит в Америке ихНЕЙ", - написал Богдан Шинкарев.

В своем Instagram победитель "Мастер Шеф" сказал, что будет рассказывать поклонникам, как живут американцы, что они едят, а также покажет другую сторону своей жизни - покер.

Ранее Politeka сообщала, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители отреагировали: "Не такой уж и профессионал".

Напомним, что украинцы взбунтовались против новой участницы "Мастер Шеф. Битва сезонов": "Только не она".

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев рассказал, что вырезали из эфира и про конфузы соперников: "Был рад...".