Победитель 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", блогер Богдан Шинкарев, улетел из Украины и сейчас живет в США, а на новых кадрах показал, где остановился.

Богдан Шинкарев завоевал победу на проекте "Мастер Шеф" прошлом году, сообщает Politeka.net. После успеха на шоу повару возобновили визу и он решил некоторое время пожить в США, а позже планирует начать обучение в школе Le Cordon bleu во Франции.

Сейчас на страницу блогера в Инстаграм подписаны 11,8 тысячи пользователей Сети, с которыми он делится некоторыми деталями жизни в США.

Так в одних из последних видео Богдан Шинкарев похвастался домом, где живет, начав с кухни.

"Свою комнату пока показывать не буду, там грязно", - со смехом произнес победитель украинского шоу.

По признанию блогера, кухня ему очень нравится, но единственное, его просят очень тщательно ее убирать.

Также Богдан Шинкарев позволил заглянуть в холодильник, который был наполнен продуктами.

"У меня тут верхняя полка, остальное ребят, моих соседей. Я живу с парнем Андрей , из Чехии и девочкой Бритни - она отсюда. Если вы хотите знать, что едят американцы...заморозка, в основном - пицца, чуть-чуть мороженое", - поделился Богдан Шинкарев.

Также победитель показал красивую гостиную со входом в дом. Дверь стеклянная с ненадежным замком.

Вид на улицу с американским флагом, и скамейкой с подушками.

"Американская мечта. Ю ноу вот ай мин, гайз? Как вам?", - написал блогер.

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