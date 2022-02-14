Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram Богдан Шинкарев, ставший победителем 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", показывает поклонникам свою жизнь в Лос-Анджелесе, что в штате Калифорния, где он собрался пожить несколько месяцев.

Так, Шинкарев показал поклонникам, как выглядит легендарная Голливудская аллея славы в Лос-Анджелесе.

"Меня очень отговаривали сюда ехать, но это же аллея славы!! Я всех не послушал и сказал, что хочу", - сказал Шинкарев.

Победитель "Мастер Шеф" показал легендарную аллею, на которой было очень много мусора.

"Вот это вам, ребята, Америка. Это Америка на центральной улице и такого много", - рассказал Богдан.

Как заметил Шинкарев, прямо на аллее славы живет много бездомных.

Ранее Politeka сообщала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво попал впросак перед украинцами: "после такого видео...".

Напомним, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались: "Наконец, давно пора".

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