Бывшая партнерша в шоу "Танці з зірками" известного исполнителя Дмитрия Кадная (KADNAY), Алина Ли, заинтриговала умиротворенным фото из Грузии.

Алина Ли стала более популярно в Украине после участия в проекте "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Хореограф вместе с певцом вышли из проекта после 11 эфира.

Танцовщица была настроена дружелюбно, и о своих конкурентах всегда хорошо отзывалась.

После ухода из проекта экс-партнерша Дмитрия Кадная продолжает заниматься танцами, а также нередко делает публикации в Инстаграм. Сейчас на страницу девушки подписаны 4400 человек. В новом посте Алина Ли заинтриговала фото, сделанным на фоне гор в Грузии.

Красотка распустила длинные волосы и наслаждалась чистым воздухом.

"о с т а н о в и с ь . д ы ш и . с л у ш а й . 🏔🤍", - написала артистка.

Пост быстро собрал сотни лайков.

"Спокойствие, как красиво", "Огооо… как красиво", "Какая красота🙏", "Не успели приехать уже фотки😍😍😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Алина Ли занимается танцами с пяти лет. Девушке всего 20 лет, но она уже год, как мама. Танцощица построила семью со своим коллегой, с которым была вместе до рождения дочери, Соломии, 2,5 года.

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