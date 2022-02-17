Как пишет Politeka.net, ведущая Иванна Онуфрийчук замужем за бизнесменом казахского происхождения по имени Алмаз. Возлюбленные играли свадьбу несколько раз. Впервые церемония состоялась в феврале 2021 года на Мальдивах. До этого они жили в гражданском браке.

Официально Иванна Онуфрийчук оформила отношения с Алмазом в ноябре 2021 года в Киеве. Телеведущая объясняла, что в Винницкой области, откуда она родом, принято играть свадьбу несколько раз.

Фото возлюбленных, на котором Иванна Онуфрийчук запечатлена в белом платье, а Алмаз в темном костюме с белой рубашкой, появилось в Сети.

«Настоящая любовь никогда не меркнет, а только усиливается с каждым днём. Иванна @ivannaonufriichuk и Алмаз подтверждают это своим примером 💞 Иванна Онуфрийчук и Алмаз Love is… - видеть в друг друге только прекрасное и каждый день влюбляться ещё сильнее», - говорится в посте.

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