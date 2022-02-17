Лилия Ребрик примерила красное платье с эффектными разрезами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, пишет Politeka.net. В таком виде звезда появилась на важной церемонии, где награждали украинских звезд.
Компанию артистке составил Григорий Решетник в стильном костюме.
"Юбилейная церемония награждения музыкальной премией "Украинская песня года 2021" 🌹", - написала Лилия Ребрик.
За 20 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️", "Лиличка - богиня ❤️", "Роскошно🔥❤️💐", "Лилечкааа❤️🔥Вы феерическая🙈😍♥🔥", "Шикарные фото. Девушка мечта! 👏", "Дикая богиня🙈❤🔥 Лилечка, вы сногсшибательна!❤️🔥", "Прекрасная ❤️
Спасибо за отличный концерт и позитив😍", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Лилия Ребрик - мама двоих дочек Дианы и Полины, которых она родила в браке с хореографом Андреем Диким.
Пара познакомилась в танцевальном шоу. Телеведущая сама себе выбрала в партнеры будущего мужа. Между парой возникла искра, и ради Лилии Ребрик хореограф даже бросил жену. Влюбленные поженились в 2011 году.
Напомним, Лилия Ребрик показала то, что у них с мужем остается за кадром
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