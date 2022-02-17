Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, вместе со своим коллегой Григорием Решетником приняла участие в важном мероприятии, где вручали награды.

Лилия Ребрик примерила красное платье с эффектными разрезами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, пишет Politeka.net. В таком виде звезда появилась на важной церемонии, где награждали украинских звезд.

Компанию артистке составил Григорий Решетник в стильном костюме.

"Юбилейная церемония награждения музыкальной премией "Украинская песня года 2021" 🌹", - написала Лилия Ребрик.

За 20 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️", "Лиличка - богиня ❤️", "Роскошно🔥❤️💐", "Лилечкааа❤️‍🔥Вы феерическая🙈😍♥🔥", "Шикарные фото. Девушка мечта! 👏", "Дикая богиня🙈❤🔥 Лилечка, вы сногсшибательна!❤️🔥", "Прекрасная ❤️

Спасибо за отличный концерт и позитив😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Лилия Ребрик - мама двоих дочек Дианы и Полины, которых она родила в браке с хореографом Андреем Диким.

Пара познакомилась в танцевальном шоу. Телеведущая сама себе выбрала в партнеры будущего мужа. Между парой возникла искра, и ради Лилии Ребрик хореограф даже бросил жену. Влюбленные поженились в 2011 году.

Напомним, Лилия Ребрик показала то, что у них с мужем остается за кадром

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик раскрыла, как проведет день Влюбленных с мужем

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик указала украинцам на счастливую дату и предложила загадать желание