Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является известной украинской телеведущей и актрисой театра и кино. На своей странице в Инстаграм Ребрик рассказала, как проведет день Влюбленных со своим мужем - Андреем Диким, с которым они познакомились во время проекта "Танці з зірками".
В этом году мы сказали нет ресторану на день святого Валентина!
И тому много причин:
📍пандемия в разгаре, пугающе ходить лишний раз в публичные места;
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📍дома экономнее;
📍день влюбленных у нас и так каждый день, нам не нужно отдельного дня, чтобы устроить праздник;
📍приготовление романтического ужина вместе – сама по себе романтика 💕
На день святого Валентина мы решили немного расслабиться и долго за плитой не стоять, поэтому наш ужин будет максимально прост! Соберем мясную тарелку.
У нас еще свежие в памяти воспоминания из романтической поездки в Барселону и положим на нее Фуэт касеро из индюка (точно как в Барселоне пробовали);
тоненько нарежем ветчину;
к багету поставим – паштет из свинины с клюквой;
положим Колбасу Мортадела и обязательно Сыр Дор Блю (я его обожаю с медом или абрикосовым джемом), а чтобы было еще красивее – сыр можно украсить кусочками разного шоколада. Еще в меню побалуем себя салатом со страчателлой.
Готовится он легко и за 10 минут: микс томатов черри, рукколы, страчателлы, ложка оливкового масла и приправить бальзамическим соусом. А на десерт у нас будет Торт Маскарпоне! Ну и какой же романтический ужин без бокала вина 🤣 так сказать – подогреть чувства! Но только когда дети уснут 🤫! Для этого мы уже купили немецкий совиньон блан!", — поделилась Лилия Ребрик.
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