Известная телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как отпразднует день Влюбленных со своим мужем Андреем Диким.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является известной украинской телеведущей и актрисой театра и кино. На своей странице в Инстаграм Ребрик рассказала, как проведет день Влюбленных со своим мужем - Андреем Диким, с которым они познакомились во время проекта "Танці з зірками".

В этом году мы сказали нет ресторану на день святого Валентина!

И тому много причин:

📍пандемия в разгаре, пугающе ходить лишний раз в публичные места;

📍дома экономнее;

📍день влюбленных у нас и так каждый день, нам не нужно отдельного дня, чтобы устроить праздник;

📍приготовление романтического ужина вместе – сама по себе романтика 💕

На день святого Валентина мы решили немного расслабиться и долго за плитой не стоять, поэтому наш ужин будет максимально прост! Соберем мясную тарелку.

У нас еще свежие в памяти воспоминания из романтической поездки в Барселону и положим на нее Фуэт касеро из индюка (точно как в Барселоне пробовали);

тоненько нарежем ветчину;

к багету поставим – паштет из свинины с клюквой;

положим Колбасу Мортадела и обязательно Сыр Дор Блю (я его обожаю с медом или абрикосовым джемом), а чтобы было еще красивее – сыр можно украсить кусочками разного шоколада. Еще в меню побалуем себя салатом со страчателлой.

Готовится он легко и за 10 минут: микс томатов черри, рукколы, страчателлы, ложка оливкового масла и приправить бальзамическим соусом. А на десерт у нас будет Торт Маскарпоне! Ну и какой же романтический ужин без бокала вина 🤣 так сказать – подогреть чувства! Но только когда дети уснут 🤫! Для этого мы уже купили немецкий совиньон блан!", — поделилась Лилия Ребрик.

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