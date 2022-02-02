Лилия Ребрик помимо того, что популярная актриса и телеведущая, также любящая жена и мама двух дочек, пишет Politeka.net. Звезда ведет активны образ жизни и ко всем своим делам прибавляет ведение соцсетей.
В частности на Инстаграм артистки подписаны 741 тысяча пользователей Сети, с которыми она регулярно делится яркими кадрами и подробностями жизни.
В новом посте Лилия Ребрик призналась, что верит в магию чисел и обратилась к поклонникам.
"2.02.2022! Верю в магию чисел!
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Я свои мысли и желания уже вселенной отправила 🥰 Очередь – за вами!", - написала звезда, позируя в желтом платье.
Лилия Ребрик предложила написать свои желания под постом с верой, что они сбудутся.
"Кстати, февраль вообще счастлив – впереди еще 22.02.2022! Но об этом подумаем со временем! А пока – погнали!❤️", - добавила телеведущая.
"Здоровья родным и мира в стране, в семье и в во всем мире!🙏❤️", "Я знаю, что обязательно все мечты сбываются 👏👏👏🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍", "Уехать с семьей за границу на море наконец, впервые в жизни ❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, Лилия Ребрик показала свою семью в сборе и рассказала о воскресных традициях
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