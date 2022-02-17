Начинающая певица, бывшая жена исполнителя и шоумена Dzidzio Slavia засветилась на известном шоу с презентацией своей новой песни.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Slavia (Ярослава Хома) опубликовала отрывки со съемок. Как известно, после расставания и развода со своим известным мужем девушка вплотную занялась своей сольной карьерой. Она выпустила несколько песен и даже сняла клип. Впрочем, большой популярности звезда пока не имеет.

Несмотря на это, певица регулярно появляется на телевизионных шоу, где представляет свое творчество. В этот раз она пришла на проект с новой песней и удивила неожиданным заявлением.

«Что-то плохое нужно сделать, потому что я такая правильная девочка. Мне нужно точно что-то плохое сделать. Уже надоело быть правильной», - заявила Slavia.

Отметим, что в сети певицу знают, как очень интеллигентную и приветливую девушку. Несмотря на дерзкие песни в общении Ярослава показывает себя как очень мягкая и ранимая девушка.

Напомним, что Slavia рассказала, как ей живется после развода: "Вообще другой мир".

Как сообщала Politeka, Slavia в ярком образе обратилась к украинцам: "Успех каждого из нас...".

Также Politeka писала, что Slavia после развода с Дзидзьо рассказала о произошедших с ней изменениях: "Жизнь бурлит".