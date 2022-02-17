Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Slavia (Ярослава Хома) опубликовала отрывки со съемок. Как известно, после расставания и развода со своим известным мужем девушка вплотную занялась своей сольной карьерой. Она выпустила несколько песен и даже сняла клип. Впрочем, большой популярности звезда пока не имеет.
Несмотря на это, певица регулярно появляется на телевизионных шоу, где представляет свое творчество. В этот раз она пришла на проект с новой песней и удивила неожиданным заявлением.
«Что-то плохое нужно сделать, потому что я такая правильная девочка. Мне нужно точно что-то плохое сделать. Уже надоело быть правильной», - заявила Slavia.
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Отметим, что в сети певицу знают, как очень интеллигентную и приветливую девушку. Несмотря на дерзкие песни в общении Ярослава показывает себя как очень мягкая и ранимая девушка.
Напомним, что Slavia рассказала, как ей живется после развода: "Вообще другой мир".
Как сообщала Politeka, Slavia в ярком образе обратилась к украинцам: "Успех каждого из нас...".
Также Politeka писала, что Slavia после развода с Дзидзьо рассказала о произошедших с ней изменениях: "Жизнь бурлит".