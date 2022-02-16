Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина артиста Dzidzio (Михайло Хома), звернулася до українців з привітаннями в компанії радіоведучих.

Slavia займається розвитком кар'єри активніше, ніж будучи в шлюбі, пише Politeka.net. У своїх інтерв'ю артистка зізнавалася, що чоловік ніяк не допомагав їй у процесі становлення.

Зараз же висхідна зірка багато займається творчістю, записує пісні і буває на різних радіостанціях.

Зокрема, Slavia побувала в гостях на Армія FM, про що свідчить фото, яке вона розмістила в Instagram. На знімку артистка позувала в яскравому вбранні поруч з українським прапором.

"Сьогодні в Україні вперше відзначають День єднання України.

Єдність починається з підтримки один одного.

Успіх кожного з нас - наш, загальний успіх.

Зі святом всіх нас!",- написала співачка.

За годину публікація зібрала понад 300 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌", "День єднання, тобто день Соборності у нас вже є , 22 січня","😍 💙 💛", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Дзідзьо і Slavia розлучилися після 20 років спільного життя. Артистка розповіла, що прийняла для себе досвід, і працювала над собою. Зараз вона може без образ розповідати про попередні стосунки.

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