Slavia займається розвитком кар'єри активніше, ніж будучи в шлюбі, пише Politeka.net. У своїх інтерв'ю артистка зізнавалася, що чоловік ніяк не допомагав їй у процесі становлення.
Зараз же висхідна зірка багато займається творчістю, записує пісні і буває на різних радіостанціях.
Зокрема, Slavia побувала в гостях на Армія FM, про що свідчить фото, яке вона розмістила в Instagram. На знімку артистка позувала в яскравому вбранні поруч з українським прапором.
"Сьогодні в Україні вперше відзначають День єднання України.
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Єдність починається з підтримки один одного.
Успіх кожного з нас - наш, загальний успіх.
Зі святом всіх нас!",- написала співачка.
За годину публікація зібрала понад 300 лайків і багато коментарів.
"❤️❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌", "День єднання, тобто день Соборності у нас вже є , 22 січня","😍 💙 💛", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Дзідзьо і Slavia розлучилися після 20 років спільного життя. Артистка розповіла, що прийняла для себе досвід, і працювала над собою. Зараз вона може без образ розповідати про попередні стосунки.
Нагадаємо, екс-дружина DZIDZIO Slavia оголосила довгоочікувану новину, з'явившись з продюсером "Маски"
Також Politeka повідомляла, що Slavia після розлучення з Дзідзьо розповіла про зміни, що відбулися з нею
А ще Politeka писала, що екс-дружина DZIDZIO не стримала емоцій, натрапивши на російський прапор