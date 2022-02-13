Як повідомляє Politeka.net, співачка Slavia (Ярослава Притула), яка розлучилася з Михайлом Хомою (Дзідзьо)після довгих років у шлюбі, стала гостею на радіо, де розповіла про зміни в своєму житті. (Щоб подивитися відео – прокрутіть вниз).

«Життя вирує. Багато чого змінилося. По-перше, якщо говорити про музику. Сьогодні пісню презентую «Щастя мене не мине». Я нею хочу побажати щастя всім людям, тому що такий час, ми маємо взятися за руки. Ми маємо натхненням бути кожен день один для одного», - сказала співачка, відповідаючи на питання про те, що нового відбулося в її житті останнім часом.

Також Slavia підштовхнула не боятися змін.

«Можливо хтось хоче щось змінити, бо дуже важко відмовитися від того, над чим працюєш багато років і почати все спочатку. Але коли ми слухаєм себе, наповнюєм себе новими знаннями, коли ми підвищуємо свою самоцінність, тоді в нас є шанси змінити все кардинально, тому що ніколи не пізно, повір, так як у моїй пісні», - сказала співачка.

Нагадаємо, ексдружина Дзідзьо розповіла, як їй живеться після розлучення: "Взагалі інший світ"

Як повідомляла Politeka, Slavia після розлучення з Dzidzio розкритикували через творчість: "Скажу тобі як мати..."

Також Politeka писала, що DZIDZIO розповів, як пережив розлучення зі SLAVIA і що його ображало: "Не всі можуть..."