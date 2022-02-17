Фото с артистами появились в Инстаграм-аккаунте программы, пишет Politeka.net.
«Музыкальная премия "Украинская песня года"! Актуальные вопросы к отечественному шоу-бизнесу в нашем светском отчете в это воскресенье», - говорится в анонсе передачи.
Для этого мероприятия Осадчая выбрала эффектное черное платье в пол, расшитое мелкими пайетками. Разрез на юбке наряда поднимался до самого бедра. На голове Екатерины красовалось причудливое украшение с черными перьями.
Олег Винник позировал рядом с ведущей также в черном костюме и черной рубашке.
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Тина Кароль выбрала для красной дорожке необычное черное платье с оригинальным декольте, прозрачными вставками и блестящими высокими сапогами.
Певец Wellboy позировал в белом костюме с национальными мотивами.
А Сергей Бабкин выбрал необычный цветастый наряд длиной до самого пола.
Украинцы тут же отреагировали на пост.
«Форма одежды парадная», «Впечатление будто Кароль когда выходила из дома в зеркало и не взглянула», «Что-то Тина ничего не ест и не худеет...и платье не самое удачное», «Такое впечатление что наши звезды деградируют, такое на себя лепят ужас, лишь бы быть в центре внимания, ни культуры, ни стыда, ни ума, скоро будут голые ходить», «Что это с Бабкиным? Как бомж», «Кто одевает Тину? Скажите уже ей, что это ужас! Эти недо- платья ее полнят и делают какой-то бесформенной», «Это какой-то ужас», - пишут люди.
Напомним, Осадчая и Кароль померились красотой в черных платьях с разрезами.
Как сообщала Politeka, Осадчая впечатлила видом в вышиванке, обратившись к украинцам.
Также Politeka писала, что Осадчая в стильном купальнике и без макияжа блеснула перед Горбуновым похудевшей фигурой.