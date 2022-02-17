Ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая в роскошном сияющем образе поговорила с Тиной Кароль, Олегом Винником и другими звездами на красной дорожке премии «Українська пісня року».

Фото с артистами появились в Инстаграм-аккаунте программы, пишет Politeka.net.

«Музыкальная премия "Украинская песня года"! Актуальные вопросы к отечественному шоу-бизнесу в нашем светском отчете в это воскресенье», - говорится в анонсе передачи.

Для этого мероприятия Осадчая выбрала эффектное черное платье в пол, расшитое мелкими пайетками. Разрез на юбке наряда поднимался до самого бедра. На голове Екатерины красовалось причудливое украшение с черными перьями.

Олег Винник позировал рядом с ведущей также в черном костюме и черной рубашке.

Тина Кароль выбрала для красной дорожке необычное черное платье с оригинальным декольте, прозрачными вставками и блестящими высокими сапогами.

Певец Wellboy позировал в белом костюме с национальными мотивами.

А Сергей Бабкин выбрал необычный цветастый наряд длиной до самого пола.

Украинцы тут же отреагировали на пост.

«Форма одежды парадная», «Впечатление будто Кароль когда выходила из дома в зеркало и не взглянула», «Что-то Тина ничего не ест и не худеет...и платье не самое удачное», «Такое впечатление что наши звезды деградируют, такое на себя лепят ужас, лишь бы быть в центре внимания, ни культуры, ни стыда, ни ума, скоро будут голые ходить», «Что это с Бабкиным? Как бомж», «Кто одевает Тину? Скажите уже ей, что это ужас! Эти недо- платья ее полнят и делают какой-то бесформенной», «Это какой-то ужас», - пишут люди.

Напомним, Осадчая и Кароль померились красотой в черных платьях с разрезами.

Как сообщала Politeka, Осадчая впечатлила видом в вышиванке, обратившись к украинцам.

Также Politeka писала, что Осадчая в стильном купальнике и без макияжа блеснула перед Горбуновым похудевшей фигурой.