Как пишет Politeka.net, 34-летняя Леся Никитюк поделилась в Инстаграм яркими кадрами с отпуска. Девушка позировала в необычном синем платье, которое оставило открытыми ее стройные ножки.
«Thailand 2022. Ну а теперь к роботе», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов. Особое внимание поклонники обратили на бесконечные ножки звезды.
«Какие краски, какая красота, какие ножки», «Ноги на миллион долларов)))», «Ох..и красавица. Леди Ле», «Леся, вы очень хороша, люблю смотреть с вами разные шоу!», «Красавица просто! Супер модель», «Леся прекрасная», «Вот это ножки!», - пишут пользователи сети.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Ушел с товарищем: найдено тело молодого военного, исчезнувшего 8 февраля
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Стоит отметить, что рост Леси Никитюк 180 сантиметров. Сейчас эффектная блондинка с удовольствием демонстрирует достоинства своей фигуры, но в школе, по словам звезды, она сильно комплексовала из-за своего роста.
Напомним, что Никитюк показала, как провела День влюбленных: "Водитель положил глаз на тебя".
Как сообщала Politeka, Никитюк заменила Тину Кароль в популярном шоу: "Это еще та штучка".
Также Politeka писала, что Никитюк рассмешила украинцев шутками над подружками: неожиданные кадры.