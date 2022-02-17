Телеведущая Леся Никитюк, которая стала новой ведущей шоу «Липсинк батл» вместо Тины Кароль, впечатлила эффектным видом на отдыхе в Тайланде.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя Леся Никитюк поделилась в Инстаграм яркими кадрами с отпуска. Девушка позировала в необычном синем платье, которое оставило открытыми ее стройные ножки.

«Thailand 2022. Ну а теперь к роботе», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов. Особое внимание поклонники обратили на бесконечные ножки звезды.

«Какие краски, какая красота, какие ножки», «Ноги на миллион долларов)))», «Ох..и красавица. Леди Ле», «Леся, вы очень хороша, люблю смотреть с вами разные шоу!», «Красавица просто! Супер модель», «Леся прекрасная», «Вот это ножки!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что рост Леси Никитюк 180 сантиметров. Сейчас эффектная блондинка с удовольствием демонстрирует достоинства своей фигуры, но в школе, по словам звезды, она сильно комплексовала из-за своего роста.

Напомним, что Никитюк показала, как провела День влюбленных: "Водитель положил глаз на тебя".

Как сообщала Politeka, Никитюк заменила Тину Кароль в популярном шоу: "Это еще та штучка".

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