Телеведуча Леся Нікітюк насмішила українців, показавши, як проводить День Закоханих, поділившись відео в блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою. Зараз зірка відпочиває в Таїланді і на нових кадрах в Instagram вирішила показати, як проводить День Закоханих.

На кадрах Леся з гігантським капелюхом показу, як ледве вийшла з будівлі, а потім сіла в автомобіль. А після цього вже була в ліжку в одній футболці і натягнула зверху капелюх, яким змогла повністю прикритися.

"Прошляпила День Закоханих", - написала Леся.

Актриса Наталія Денисенко відразу прокоментувала відео:"Просто геній".

Екс-дружина боксера Узєлкова Марія Боржемська теж не змогла пройти повз: "ти прекрасна".

Фешн-фотограф Соня Плакидюк також залишила коментар:"зате капелюх дуже модний".

Фанати подивилися ролик понад 600 тисяч разів і написали коментарі:

"Як завжди, по-моєму водій поклав око на тебе, Леся", "спасибі за позитивчик", "справа не тільки в капелюсі, вся тема в стильній офігенній драбинці", "капелюх більше ніж ти".

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