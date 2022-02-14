Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою. Зараз зірка відпочиває в Таїланді і на нових кадрах в Instagram вирішила показати, як проводить День Закоханих.
На кадрах Леся з гігантським капелюхом показу, як ледве вийшла з будівлі, а потім сіла в автомобіль. А після цього вже була в ліжку в одній футболці і натягнула зверху капелюх, яким змогла повністю прикритися.
"Прошляпила День Закоханих", - написала Леся.
Актриса Наталія Денисенко відразу прокоментувала відео:"Просто геній".
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Дочка Анджеліни Джолі в сарафані матері здивувала виглядом перед публікою: кадри
Щаслива дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина вирушила на зустріч мрії: "Доїжджаємо до..."
"Вона стала втрачати свідомість": син розповів про останні дні життя зірки радянських фільмів
"Холостячка" після Мішиної і Огневич: стало відомо ім'я ще однієї претендентки, справжня красуня
Екс-дружина боксера Узєлкова Марія Боржемська теж не змогла пройти повз: "ти прекрасна".
Фешн-фотограф Соня Плакидюк також залишила коментар:"зате капелюх дуже модний".
Фанати подивилися ролик понад 600 тисяч разів і написали коментарі:
"Як завжди, по-моєму водій поклав око на тебе, Леся", "спасибі за позитивчик", "справа не тільки в капелюсі, вся тема в стильній офігенній драбинці", "капелюх більше ніж ти".
Нагадаємо, Нікітюк на відпочинку в Таїланді показала свою головну красу, фанати розтанули
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в Таїланді спантеличила видом, загулявши на вечірньому ринку
Також Politeka писала, що Ліда Лі потрапила в незручну ситуацію перед Лесею Нікітюк