Телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Таїланді, показала, як проводить час, пожартувавши над подружками.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Знаменитість прославилася завдяки проекту "Орел і Решка", з якого пішла, так як не домовилася з продюсером, а зараз знімається в проектах " Хто зверху?", "Хто проти блондинок" та інших. Не забуває Никитюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а в цей раз вирішила пожартувати над подружками, публікую нові кадри з відпочинку в Таїланді, де зараз знаходиться.

На новому сторіс зірка опублікувала три фото, демонструючи себе і мавп.

"Відзначай подружок", - написала Никитюк і поставила своїх три тега.

До цього Леся показала, як ласує устрицею. Зірка продемонструвала блюдо і похвалилася манікюром.

"Устриця...",- написала артистка і поставила смайлик з закачаними очима.

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