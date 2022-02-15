Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Знаменитість прославилася завдяки проекту "Орел і Решка", з якого пішла, так як не домовилася з продюсером, а зараз знімається в проектах " Хто зверху?", "Хто проти блондинок" та інших. Не забуває Никитюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а в цей раз вирішила пожартувати над подружками, публікую нові кадри з відпочинку в Таїланді, де зараз знаходиться.
На новому сторіс зірка опублікувала три фото, демонструючи себе і мавп.
"Відзначай подружок", - написала Никитюк і поставила своїх три тега.
До цього Леся показала, як ласує устрицею. Зірка продемонструвала блюдо і похвалилася манікюром.
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"Устриця...",- написала артистка і поставила смайлик з закачаними очима.
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