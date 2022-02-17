Украинская певица и актриса Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", показала, как преобразилась после похода в салон красоты.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 37-летняя Слава Каминская засветила себя на процедурах в салоне красоты, после чего показала результат. Певица решила обновить брови, которыми не уставала любоваться.

«Брови наше все», - отметила певица.

Также звезда засветила свою дочку Лауру. Дочка сказала, что у ее куклы такие же красивые губы, как у мамы. Артистка лежала на диване в окружении детей и выглядела немного уставшей.

«Губы с большим наклоном. Говорит: «Мама, у куклы губы с большим наклоном, как у тебя», - отметила артистка.

Как известно, после распада группы «НеАнгелы» Слава Каминская, как и ее коллега Виктория Смеюха, начали сольную карьеру. Каминская уже успела выпустить свой первый альбом и даже похвасталась, что ее альбом вошел в рейтинг лучших на музыкальной площадке.

Напомним, что Слава Каминская разоткровенничалась о трагедии в семье: "После операции он уже...".

Как сообщала Politeka, Каминская в полупрозрачной юбке очаровала Цымбалюка и не только: «Какая красивая».

Также Politeka писала, что Каминская в кожаной юбке показала себя с неожиданной стороны: "В этом и есть прелесть".