Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 37-летняя Слава Каминская засветила себя на процедурах в салоне красоты, после чего показала результат. Певица решила обновить брови, которыми не уставала любоваться.
«Брови наше все», - отметила певица.
Также звезда засветила свою дочку Лауру. Дочка сказала, что у ее куклы такие же красивые губы, как у мамы. Артистка лежала на диване в окружении детей и выглядела немного уставшей.
«Губы с большим наклоном. Говорит: «Мама, у куклы губы с большим наклоном, как у тебя», - отметила артистка.
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Как известно, после распада группы «НеАнгелы» Слава Каминская, как и ее коллега Виктория Смеюха, начали сольную карьеру. Каминская уже успела выпустить свой первый альбом и даже похвасталась, что ее альбом вошел в рейтинг лучших на музыкальной площадке.
Напомним, что Слава Каминская разоткровенничалась о трагедии в семье: "После операции он уже...".
Как сообщала Politeka, Каминская в полупрозрачной юбке очаровала Цымбалюка и не только: «Какая красивая».
Также Politeka писала, что Каминская в кожаной юбке показала себя с неожиданной стороны: "В этом и есть прелесть".