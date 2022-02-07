Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "ВІА Гра"," розговорилася про свого батька, поділившись зі Славою Дьоміним.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська - популярна співачка з України, яка 15 років була солісткою гурту "НеАнгели". Після розпаду колективу зірка зайнялася сольною кар'єрою. А в новому інтерв'ю Славі Дьоміну артистка вирішила розповісти про свого батька, з яким практично не бачилася.

"Для мене взагалі тема батька, знаєш, з дитинства.... Вони розлучилися з мамою, я майже ніколи не бачила і коли ми почали спілкуватися, його відразу не стало. І мені якось так настільки болісно", - сказала Слава.

Також зірка зазначила, що останній раз говорила з батьком, коли він йшов на операцію.

"У нього була пухлина мозку. Він мені сказав тоді, що він дуже боїться, що він стане овочем. Після операції він вже не функціонував нормально", - додала Слава.

Також Камінська зазначила, що шкодує, що не змогла побачити батька перед смертю.

"Я тобі скажу, що я дуже шкодую, що я не поїхала, не знайшла часу, не поїхала в Одесу, перед його смертю. Що я не побачила його. Я занадто мало часу провела з ним, коли ми один у одного знову з'явилися", - зізналася зірка.

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