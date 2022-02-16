Бизнесмен Максим Тарапата, который был участником шоу "Холостячка", дал понять, есть ли у него роман с главной героиней проекта певицей Златой Огневич.

Как пишет Politeka.net, Макс Тарапата - успешный бизнесмен из Украины. Предприниматель решил принять участие в шоу "Холостячка", но в сражении за сердце Златы Огневич уступил Андрею Задворному. Но пара довольно быстро рассталась и певица сейчас в дружеских отношениях с Максом, который ее поддержал после расставания. Тарапата на новых сторис в Инстаграм дал понять, есть ли у него роман со Златой.

"Сегодня целый день за рулем езжу по разным встречам. Сейчас еду на очередную встречу и понимаю, что сегодня так много говорят про любовь, и в целом анализирую свое состояние. Я себя чувствую отлично, если честно, но это не потому, чтоя не хочу отношений. Нет, конечно же хочу, но у меня нет ощущения одиночества, и что я хочу убежать от одиночества в отношения. И это очень классно. И я всем тем, кто сегодня один, чувствовать себя наедине с собой круто. И это, мне кажется, максимально здоровое состояние", - сказал Макс, рассказывая о своем состоянии.

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