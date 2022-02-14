Як передає Politeka.net, Ольга Сумська прославилася як відома українська актриса і телеведуча. Як відомо, вона вже більше ніж 25 років у відносинах з Віталієм Борисюком. На своїй сторінці в Instagram актриса вирішила розповісти, як почалися їхні стосунки з чоловіком. Варто відзначити, що це сталося на День Закоханих - 14 лютого

"Все почалося саме в цей день, 14 лютого! Тоді, у 91-му році ми вперше святкували День Валентина ❤️❤️!

Я знайшла в гримерці під час репетиції мюзиклу «Кандид» шоколадне серце від тебе, Віталій Борисюк, з запискою всередині та зрозуміла, що все серйозно! 🏹❤️‍🔥

Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандида і Кунегунду... Вольтер і Бернстайн знають більше нас! Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше… З ДНЕМ ВАЛЕНТИНА, друзі! Любіть і будьте коханими!", — розповіла Ольга Сумська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Які ви чудові!", "Щастя вам на все життя!", "Так, ОЛЕЧКА, доля не пройшла повз вашої чудової пари, це знак понад🙏! Ви обидва, як одне ціле, як інь і Янь🔥 👏 які ви обидва красиві", "Вітаю вас як же це зворушливо", "Ви прекрасні! ️Беру з Вас приклад жіночності як зберігати любов", "З віком Ольга стає все прекрасніше, ефектніше, все більше шарму, внутрішня краса її душі проявляється зовні".

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