Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - популярна актриса, яка дебютувала в кіно в далекому 83-му році. Зірка за майже 40-річну кар'єру знялася в десятках картин і зіграла в театральних постановках, отримавши звання народної та заслуженої артистки України. Ольга зараз заміжня за Віталієм Борисюком, але це не єдиний шлюб Сумський, адже артистка була в 80-х одружена з Євгеном Паперным. На нових сторіс в Instagram Ольга показала, яке пальто у колишнього чоловіка.

"У вас фірмове пальто. А Ну покажіть... Уууу. Це до Дня Валентина. А що за бренд? Оооо, ребяточки, це серйозна заявка. Фірмач?",- просила Ольга у колишнього чоловіка.

"Гівна не носимо", - відповів Євген.

"Ніхто не сумнівався", - сказала в підсумку Ольга.

"Народний артист України Євген Паперний", - підписала кадри зірка.

Нагадаємо, Ольга Сумська провела вечір 14 лютого з колишнім чоловіком, Борисюк не проти

А ще Politeka повідомляла, що Сумська на честь важливої дати розповіла, як Борисюк відвів її від першого чоловіка

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