Старшая дочь Оли Поляковой отреагировала на претензии о возрасте своего отца, раскрыв свое отношение к нему.

Как пишет Politeka.net, 16-летняя Маша Полякова показала папу в новом видео для своего ТикТока.

Как известно, Оля Полякова замужем за бизнесменом по имени Вадим. И хотя сама певица – очень публичная личность, и с детства показывает в соцсетях своих дочек, ее муж появляется перед камерами крайне редко. Певица также редко делится информацией о нем. Известно только, что он на 15 лет ее старше, а в январе этого года Поляковой исполнилось 38 лет.

Судя по всему, Маша ранее слышала претензии на тему возраста своего отца, потому как именно эту тему девушка подняла в видео. Она поделилась кадрами из самолета, на которых показала, как они с папой дурачатся под музыку, передразнивая комментаторов.

«Комментаторы: твой папа выглядит старым….Батя, который в лучшей физической форме, чем я. Шарит за все тренды. И вообще очень классный:….», - подписала кадры Маша.

Это видео тут же привлекло внимание ее подписчиков.

«А что с ним не так? Норм», «Так это муж Поляковой?», «сейчас бы взрослому мужчине предъявлять за возраст», «сейчас бы упрекать человека внешним видом родителей, вы чё», «Так это ж папа…ему сколько должно быть…? 20..?», - пишут люди.

Напомним, дочь Поляковой растет настоящей бунтаркой и не собирается сдерживаться.

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой озадачила видом с «аборигеном» на отдыхе.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой показала, как бушует по ночам, пока мама не видит.