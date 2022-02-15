Дочь популярной украинской певицы Ольги Поляковой Маша показала, как проводит последний день на Шри-Ланке, где отдыхает вместе со звездной матерью.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у юной звезды Маши Поляковой появились фото, сделанные на экзотическом курорте. Как известно, звездная семья наслаждалась отдыхом на Шри-Ланке, но уже 16 февраля возвращается в Украину.

На фото 16-летняя Мария позировала рядом с местным «аборигеном», который был испачкан черной краской. Как стало известно из сторис Ольги Поляковой, так в последний день выглядел их повар, который готовил для них прощальный ужин. Барбекю им жарили по всем местным обычаям.

Добавим, что Полякова вместе с дочкой записала видеообращение к поклонникам, отметив, что не боится возвращаться в Украину 16 февраля, чтобы быть вместе со всей страной. Также Полякова показала, как они веселились в последний вечер на курорте, устраивая танцы.

Напомним, что Маша Полякова рассказала о типичной подростковой проблеме: "Когда первый раз в жизни...".

Также Politeka сообщала, что Маша Полякова показала, чем занимается, пока мама не видит: "Подарите снотворное".

А еще Politeka писала, что на Машу Полякову в купальнике обрушилась жесткая критика: "Поработай над фигурой".