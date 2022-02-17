Как сообщает Politeka.net, дочь популярной украинской звезды-суперблондинки Оли Поляковой 16-летняя Маша в программе "ЖВЛ" прокомментировала свое творчество с нецензурной лексикой, а также рассказала, как на это реагирует ее мама-артистка.
Так, по словам Маши, она показывает маме свои песни, и они не всегда ей нравятся. "Ее мат бесит, но мне как-то все равно", - отметила девушка.
А на вопрос журналистки о том, продолжил ли она петь песни с нецензурной лексикой, Мария громко ответила "Да!". Также она добавил, что не хочет загонять себя в какие-либо рамки.
"Зачем себя загонять в какие-то рамки. Почему мы должны об этом молчать, если мы может об этом говорить. Она понимает, что я иду своей дорогой, которую я себе придумала, и она меня не переубедит", - заявила Маша.
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Отметим, что несколько месяцев назад в соцсетях прогремел скандал, в котором Машу Полякову жестко критиковали. Дело в том, что девушка вместе со своей группой "Шнурки" публично выступила и среди репертуара коллектива подростков были матерные песни. Отдуваться и объясняться за дочь пришлось самой Оле Поляковой.
Напомним, 16-летняя дочь Поляковой озадачила видом с «аборигеном» на отдыхе: эффектные кадры.
Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой показала, как бушует по ночам, пока мама не видит: "Подарите снотворное".
Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой в красном купальнике нарвалась на критику: "Поработай над фигурой".