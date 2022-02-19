Известная певица Оля Полякова рассказала, чем отличился российский поп-король Филипп Киркоров и с чего началась их дружба.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и новый тренер "Голосу країни" Оля Полякова, в интервью программе "ЖВЛ" рассказала о своей дружбе с российским артистом Филиппом Киркоровым.

Так, оказалось, что дружат Оля и Филипп с 2016 года. Тогда Киркоров вживую увидел грандиозное шоу украинской суперблондинки и был поражен. По словам Поляковой, он единственный, кто поздравил ее с премьерой этого шоу, в отличие от коллег из украинского шоу-бизнеса.

"В 2016 году Филипп посмотрел мое шоу вживую. И я не получила ни одного поздравления ни от одного артиста нашего шоу-бизнеса. А от Филиппа я получила просто полотно, о том какая я талантливая. Я это читала и не могла поверить. С этого и началось", - рассказала Полякова.

Отметим, что Киркоров недавно посвятил целый пост в своем Instagram, поздравляя Олю с днем рождения, еще на украинском языке: "Моя Королева ночи! Прекрасная Ольга @polyakovamusic! Роскошная Ольга! Невероятная Ольга! Номер 1! Будущая королева Евровидения! Поздравляю тебя с Днем Рождения. Ты самая лучшая! Горжусь нашей дружбой, бесконечно тебя люблю! Желаю тебе только одного, здоровья тебе, твоей семье, твоим прекрасным красавицам девочкам. Твой друг Король Солнца, Филипп".

Напомним, Оля Полякова с курорта обратилась к украинцам: "Мы не боимся, и вы не бойтесь".

Как сообщала Politeka, Полякову потрясла двойная трагедия участника "Голосу країни": "Очень вам сочувствуем".

Также Politeka писала, что Полякова необычно поздравила своего танцора, красавчику можно позавидовать: фото.