Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и новый тренер "Голосу країни" Оля Полякова, в интервью программе "ЖВЛ" рассказала о своей дружбе с российским артистом Филиппом Киркоровым.
Так, оказалось, что дружат Оля и Филипп с 2016 года. Тогда Киркоров вживую увидел грандиозное шоу украинской суперблондинки и был поражен. По словам Поляковой, он единственный, кто поздравил ее с премьерой этого шоу, в отличие от коллег из украинского шоу-бизнеса.
"В 2016 году Филипп посмотрел мое шоу вживую. И я не получила ни одного поздравления ни от одного артиста нашего шоу-бизнеса. А от Филиппа я получила просто полотно, о том какая я талантливая. Я это читала и не могла поверить. С этого и началось", - рассказала Полякова.
Отметим, что Киркоров недавно посвятил целый пост в своем Instagram, поздравляя Олю с днем рождения, еще на украинском языке: "Моя Королева ночи! Прекрасная Ольга @polyakovamusic! Роскошная Ольга! Невероятная Ольга! Номер 1! Будущая королева Евровидения! Поздравляю тебя с Днем Рождения. Ты самая лучшая! Горжусь нашей дружбой, бесконечно тебя люблю! Желаю тебе только одного, здоровья тебе, твоей семье, твоим прекрасным красавицам девочкам. Твой друг Король Солнца, Филипп".
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Напомним, Оля Полякова с курорта обратилась к украинцам: "Мы не боимся, и вы не бойтесь".
Как сообщала Politeka, Полякову потрясла двойная трагедия участника "Голосу країни": "Очень вам сочувствуем".
Также Politeka писала, что Полякова необычно поздравила своего танцора, красавчику можно позавидовать: фото.